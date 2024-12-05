На Київщині накрили нелегальну АЗС

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У Київській області припинили роботу нелегальної АЗС в Бучанському районі. З незаконного обігу вилучили майже 10 тисяч літрів фальсифікованого пального.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Автозаправна станція працювала з порушеннями. Зокрема, на АЗС були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, паспорти якості на пальне та документи про його походження.

Правоохоронці вилучили понад 5,5 тисячі літрів дизпалива, 1,3 тисячі літрів бензину марки А-95 та 2,7 тисячі літрів скрапленого газу. Окрім того, вилучені 5 ємностей для зберігання пального, 6 паливороздавальних колонок, 2 стели, приміщення каси (МАФ), касовий апарат та генератор.

Розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині будуть судити директора двох АЗС за фактом збуту фальсифікованого пального.