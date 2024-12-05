В Киевской области накрыли нелегальную АЗС

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В Киевской области прекратили работу нелегальной АЗС в Бучанском районе. Из незаконного оборота изъяли около 10 тысяч литров фальсифицированного горючего

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Автозаправочная станция работала с нарушениями. В частности, на АЗС отсутствовали лицензии на розничную торговлю горючим, паспорта качества топлива и документы о его происхождении.

Правоохранители изъяли более 5,5 тысяч литров дизтоплива, 1,3 тысяч литров бензина марки А-95 и 2,7 тысяч литров сжиженного газа. Кроме того, изъяты 5 емкостей для хранения горючего, 6 топливораздаточных колонок, 2 потолка, помещение кассы (МАФ), кассовый аппарат и генератор.

Расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине будут судить директора двух АЗС по факту сбыта фальсифицированного горючего.