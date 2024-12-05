На Київщині судитимуть організатора мережі підпільних АЗС

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Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом збуту незаконно виготовленого пального у Київській області

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Фальсифікований бензин та дизпаливо продавали через мережу АЗС, що працювали без касових апаратів та не мали жодних дозвільних документів і сертифікатів якості.

Під час обшуків на трьох АЗС правоохоронці вилучили понад 70 тонн фальсифікованого дизельного пального та 18 тонн бензину марки А-95. Їх орієнтовна вартість становить 4,5 млн грн. Також вилучені 3 модульні станції для заправки.

Крім того, були вилучені чорнові записи, комп’ютерна техніка та фінансово-господарська документація.

Лрганізатору роботи АЗС оголосили підозру. Наразі справу скерували до суду з обвинувальним актом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині будуть судити директора двох АЗС за фактом збуту фальсифікованого пального.