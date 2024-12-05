В Киевской области будут судить организатора сети подпольных АЗС

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Правоохранители завершили досудебное расследование по факту сбыта незаконно изготовленного горючего в Киевской области

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Фальсифицированный бензин и дизтопливо продавали через сеть АЗС, работавших без кассовых аппаратов и не имеющих разрешительных документов и сертификатов качества.

В ходе обысков на трех АЗС правоохранители изъяли более 70 тонн фальсифицированного дизельного горючего и 18 тонн бензина марки А-95. Их ориентировочная стоимость составляет 4,5 млн. грн. Также изъяты 3 модульных станции для заправки.

Кроме того, были изъяты черновые записи, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация.

Организатору работы АЗС объявили подозрение. Сейчас дело направили в суд с обвинительным актом.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине будут судить директора двух АЗС по факту сбыта фальсифицированного горючего.