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22 ноября 2024, 18:33

Житель Киевщины вызвал полицейских, потому что хотел выпить с ними чая

22 ноября 2024, 18:33
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фото: pixabay.com
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Недавно 41-летний житель Киевщины обратился в полицию и сообщил о намерении совершить самоубийство. Однако впоследствии выяснилось, что вызов был ложным.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Бориспольского района.

По прибытии по указанному заявителем адресу полицейские выяснили, что мужчине "было грустно и он очень хотел выпить чаю с полицейскими". Так что этот вызов определили как ложный.

Правоохранители призывают украинцев быть ответственными и вызывать специальные службы только в случае необходимости. Ведь, как отмечается в сообщении, из-за ошибочных вызовов патрульные могут не успеть прийти на помощь тем, кто действительно в этом нуждается.

Также патрульная полиция напоминает об административной ответственности за ложный вызов специальных служб. Речь идет о штрафе от 850 до 3400 гривен.

Напомним, ранее в Киеве мужчина сообщил в полицию об убийстве. Позже выяснилось, что ему это приснилось.

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