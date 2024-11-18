фото: ДСНС

Під час збору врожаю на кукурудзяному полі у Київській області фермер натрапив на боєприпас

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Виявилося, що це була бойова частина безпілотника "Герань-2". Піротехніки обережно транспортували її на підривний майданчик, де знищили відповідно до встановлених процедур.

Нагадаємо, під час російської атаки по Україні 17 листопада прикордонник знищив на Київщині ворожу крилату ракету. У ДПСУ оприлюднили відео збиття ракети.