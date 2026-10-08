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08 жовтня 2026, 17:55

Пішов працювати до окупантів: жителю Херсона повідомили про підозру

08 жовтня 2026, 17:55
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Жителю Херсона заочно повідомили про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України

Про це поідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік погодився співпрацювати з російськими окупантами та очолив так званий "аналітичний відділ" окупаційної адміністрації.

За процесуального керівництва прокурорів Херсонської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за частиною п’ятою статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що не пізніше вересня 2022 року житель Херсона погодився на співпрацю з окупаційною владою. Він обійняв посаду так званого "начальника аналитического отдела Департамента бюджета и финансов военно-гражданской администрации Херсонской городской территориальной громады".

На цій посаді підозрюваний виконував організаційно-розпорядчі функції в незаконно створеному окупаційною владою органі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Оскільки чоловік перебуває на тимчасово окупованій території, про підозру йому повідомили заочно.

Нагадаємо, що на Херсонщині суд визнав винною мешканку Генічеська у колабораційній діяльності. Жінка добровільно погодилася співпрацювати з представниками держави-агресора та очолила незаконно створений окупаційною владою орган у Генічеську.

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