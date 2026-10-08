00:35  08 жовтня
Росіяни атакували бізнес дружини Дмитра Кулеби
10:21  08 жовтня
На Львівщині зіткнулися Kia та мікроавтобус: загинула водійка
11:26  08 жовтня
У Києві дрон влучив у чотириповерхову будівлю магазину
UA | RU
UA | RU
Сергій Куюн директор "Консалтингової групи А-95" info@regionews.ua
08 жовтня 2026, 18:40

Що буде з цінами на пальне: як цифри міняються щодня

08 жовтня 2026, 18:40
Читайте также на русском языке
Всі постійно питають за прогноз цін. Особливо мені подобаюсь прохання спрогнозувати ціну на декілька місяців, а краще – на рік.
Всі постійно питають за прогноз цін. Особливо мені подобаюсь прохання спрогнозувати ціну на декілька місяців, а краще – на рік.
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В мене зустрічне питання: як можна спрогнозувати ціни, які залежать напряму від світових котирувань і які, своєю чергою, стрибають вдвічі за півроку?

От свіжий приклад. У вересні після досягнення історичного рекорду цін на бензин та дизпальне за всю історію ціни почали потроху сповзати. Тут ще Трамп пригрозив європейцям перекрити експорт дизелю, на що ті погодилися випустити з резервів по 50 млн барелів нафти і дизпального.

Паралельно пішли новини про вихід обсягів нафти та пального через Ормузьку протоку на довоєнний рівень.

Ціни поповзли донизу ще бадьоріше. Здавалося, все, видихаємо!

Але сьогодні зранку ф’ючерс у Лондоні (фактично це очікування ринку) перекреслив усю першу декаду жовтня, сповнену надій. Котирування повернулися до височенних значень.

Навіть не хочу занурюватись в причини, йдеться про складність, якщо не сказати про неможливість якогось прогнозування.

Щодо нас, то останні 10 днів знизили напругу, але не прибрали її. Достатньо сказати, що сьогодні в центральній частині країни гуртова ціна на дизпальне 101 грн/л. Найменша – 95,5 грн/л – на Півдні, звідки ще треба довезти, витративши 3-5 грн до того ж центру та сходу.

За таких гуртів ціна на колонці має бути 105-106 грн/л мінімум. Але вона тримається 99,9.

Найкраща ілюстрація реальної ситуації – мережа Socar. Здавалося, дочці величезного азербайджанського нафтового концерну має бути байдуже, бо "мама" заробляє добре на нафті по 100 дол./бар. А от і ні! Це єдина з великих мереж, яка пару тижнів тому відкинула всі забобони і продає дизель по 103-104 грн/л.

Ситуація по бензину краща, там не тримає ніякий психологічний бар’єр, який декому муляє око.

Буде дорожчати і скраплений газ, адже світова ціна раптово пішла вгору. Зараз середня по країні 45 грн/л, розрахунок від нових закупівельних цін дозволяє впевнено прогнозувати 49 грн/л протягом 7-10 днів.

З хорошого – пальне є.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бензин паливо економіка
 
Підписуйтесь на RegioNews
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Понад 5 років за ґратами: на Рівненщині чоловік обікрав співмешканку
08 жовтня 2026, 18:59
У Херсоні розікрали мільйони на будівництві укриття для дітей
08 жовтня 2026, 18:55
Тарифи на електроенергію для населення не змінюватимуть до завершення опалювального сезону
08 жовтня 2026, 18:30
РФ атакувала Дніпропетровщину КАБами: є загиблі
08 жовтня 2026, 18:20
$9100 за виїзд з України: двом жителям Ізмаїла повідомили про підозру
08 жовтня 2026, 18:11
Пішов працювати до окупантів: жителю Херсона повідомили про підозру
08 жовтня 2026, 17:55
5 мільйонів на РЕБ для військових: прокуратура викрила схему "бізнесменів"
08 жовтня 2026, 17:50
На Херсонщині російський дрон атакував село: постраждала 14-річна дівчинка
08 жовтня 2026, 17:38
На Київщині жінка підпалила дві кав'ярні
08 жовтня 2026, 17:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Всі блоги »