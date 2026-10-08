Що буде з цінами на пальне: як цифри міняються щодня

Всі постійно питають за прогноз цін. Особливо мені подобаюсь прохання спрогнозувати ціну на декілька місяців, а краще – на рік.

Всі постійно питають за прогноз цін. Особливо мені подобаюсь прохання спрогнозувати ціну на декілька місяців, а краще – на рік.

Фото з відкритих джерел

В мене зустрічне питання: як можна спрогнозувати ціни, які залежать напряму від світових котирувань і які, своєю чергою, стрибають вдвічі за півроку?

От свіжий приклад. У вересні після досягнення історичного рекорду цін на бензин та дизпальне за всю історію ціни почали потроху сповзати. Тут ще Трамп пригрозив європейцям перекрити експорт дизелю, на що ті погодилися випустити з резервів по 50 млн барелів нафти і дизпального.

Паралельно пішли новини про вихід обсягів нафти та пального через Ормузьку протоку на довоєнний рівень.

Ціни поповзли донизу ще бадьоріше. Здавалося, все, видихаємо!

Але сьогодні зранку ф’ючерс у Лондоні (фактично це очікування ринку) перекреслив усю першу декаду жовтня, сповнену надій. Котирування повернулися до височенних значень.

Навіть не хочу занурюватись в причини, йдеться про складність, якщо не сказати про неможливість якогось прогнозування.

Щодо нас, то останні 10 днів знизили напругу, але не прибрали її. Достатньо сказати, що сьогодні в центральній частині країни гуртова ціна на дизпальне 101 грн/л. Найменша – 95,5 грн/л – на Півдні, звідки ще треба довезти, витративши 3-5 грн до того ж центру та сходу.

За таких гуртів ціна на колонці має бути 105-106 грн/л мінімум. Але вона тримається 99,9.

Найкраща ілюстрація реальної ситуації – мережа Socar. Здавалося, дочці величезного азербайджанського нафтового концерну має бути байдуже, бо "мама" заробляє добре на нафті по 100 дол./бар. А от і ні! Це єдина з великих мереж, яка пару тижнів тому відкинула всі забобони і продає дизель по 103-104 грн/л.

Ситуація по бензину краща, там не тримає ніякий психологічний бар’єр, який декому муляє око.

Буде дорожчати і скраплений газ, адже світова ціна раптово пішла вгору. Зараз середня по країні 45 грн/л, розрахунок від нових закупівельних цін дозволяє впевнено прогнозувати 49 грн/л протягом 7-10 днів.

З хорошого – пальне є.