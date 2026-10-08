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08 жовтня 2026, 18:30

Тарифи на електроенергію для населення не змінюватимуть до завершення опалювального сезону

08 жовтня 2026, 18:30
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Фото: Сергій Корецький/телеграм
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Чинні пільгові тарифи на електроенергію для побутових споживачів залишаться без змін до завершення опалювального сезону 2026/2027 років. Це рішення уряд ухвалив з огляду на поточну соціально-економічну ситуацію в Україні

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає RegioNews.

"Слідом за рішенням щодо природного газу уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27", — зазначив Корецький.

Рішення також поширюється на домогосподарства, які використовують електроопалення. Для них вартість електроенергії також не змінюватиметься протягом опалювального сезону.

Прем’єр-міністр наголосив, що уряд враховував нинішню соціально-економічну ситуацію під час ухвалення рішення про продовження дії тарифів.

Водночас, за його словами, у перспективі уряд планує змінювати підхід до формування тарифів та вдосконалювати механізми підтримки населення.

"На майбутнє уряд буде працювати над покращенням системи тарифоутворення та запровадженням більш справедливої системи адресної підтримки тим громадянам, які її дійсно потребують", — запевнив Корецький.

Нагадаємо, що в окремих містах України з 1 жовтня змінюють тарифи на водопостачання на водовідведення. Найвідчутніші зміни очікуються в Харкові.

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