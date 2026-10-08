Понад 5 років за ґратами: на Рівненщині чоловік обікрав співмешканку

Фото: поліція Рівненської області

Жителя села Здовбиця Рівненського району засудили до 5 років і 1 місяця позбавлення волі за крадіжку майна своєї співмешканки. Чоловік викрав її мобільний телефон, паспорт та банківські картки, а однією з карток намагався розрахуватися

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними поліції, 17 липня цього року до правоохоронців звернулася 47-річна жителька Здовбиці. Жінка повідомила, що з її будинку зникли мобільний телефон, паспорт та банківські картки.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 44-річний співмешканець потерпілої. Чоловік перебував у її будинку, скористався відсутністю жінки та викрав її речі. Після цього він намагався здійснити розрахунок однією з викрадених банківських карток.

Вже наступного дня поліцейські встановили місцеперебування чоловіка та вилучили у нього викрадене майно.

Як з’ясувалося, чоловік уже мав судимість. Раніше його засудили до двох років пробаційного нагляду за вчинення домашнього насильства щодо цієї ж потерпілої. Новий злочин він скоїв, не відбувши покарання за попереднім вироком.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 5 років і 1 місяця позбавлення волі.

Після оголошення вироку чоловіка взяли під варту безпосередньо в залі суду. До набрання вироком законної сили він перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.