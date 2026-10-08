5 мільйонів на РЕБ для військових: прокуратура викрила схему "бізнесменів"

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Прокуратура викрила схему, яку організував підприємець. Зловмисники "заробили" 5,6 мільйона гривень, які виділялись на допомогу військовим

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, організував схему підприємець, залучивши директора комунального підприємства, адвоката та директора приватної компанії.

Від імені військових частин, які виконують бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках, до військової адміністрації надсилали фіктивні листи з проханням придбати засоби РЕБ. Саме на підставі цмих листів підприємству виділяли гроші з бюджету.

Згодом комунальне підприємство уклало два договори з підконтрольними товариствами на постачання РЕБ. Проте насправді засоби не купували та військовим не передавали.

"Щоб створити видимість виконання договорів, оформлювали підроблені акти приймання-передачі, накладні та інші документи, використовуючи, зокрема, реквізити підприємств і військових частин", - кажуть в прокуратурі.

Всі четверо зловмисників отримали підозри.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили чоловіка та дружину. Вони "заробляли" на постачаннях для підрозділів територіальної оборони.