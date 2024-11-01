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Правоохоронці під час проведення досудового розслідування встановили ймовірну причетність 30-річного жителя Глевахи до вчинення ще ряду злочинів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Прикмети зловмисника: на вигляд 30 років, зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, має особливу ходу, подібну до кульгання.

Поліція Київщини звертається до громадян: "У разі якщо ви стали жертвою або свідком вчинення злочину даною особою, просимо негайно повідомити на спецлінію 102 або за номером телефону 066-157-55-13".

Нагадаємо, що 9 серпня на Київщині чоловік зґвалтував 17-річну дівчину і намагався її вбити. Закривавлену дівчину знайшли перехожі на узбіччі дороги. Зловмисника затримали.