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Правоохранители в ходе досудебного расследования установили вероятную причастность 30-летнего жителя Глевахи к совершению еще ряда преступлений

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Приметы злоумышленника: на вид 30 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, имеют особую походку, подобную хроманию.

Полиция Киевской области обращается к гражданам: "В случае если вы стали жертвой или свидетелем совершения преступления данным лицом, просим немедленно сообщить на спецлинию 102 или по телефону 066-157-55-13".

Напомним, что 9 августа в Киевской области мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку и пытался ее убить. Окровавленную девушку нашли прохожие на обочине дороги. Злоумышленника задержали.