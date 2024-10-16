На Київщині 13-річного підлітка вразило струмом на залізниці: він отримав опіки 90% тіла

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Інцидент стався пізно ввечері, 15 жовтня, на залізничному вокзалі в Борисполі. Хлопця у важкому стані ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

Відомо, що близько 22:40 малолітній, ігноруючи правила безпеки, перелазив через один із вагонів нерухомого потягу. Внаслідок цього дитина отримала ураження струмом, її відкинуло на землю.

"Потерпілого відразу було госпіталізовано до Бориспільської лікарні у важкому стані з термічними опіками 2-3 ступеню - близько 90% поверхні тіла", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області, на залізничній станції у Лубнах, 14-річного хлопця вразило струмом.