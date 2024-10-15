У Бучі на Київщині чоловік побив сусідів, які попросили говорити українською

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10 жовтня у Бучі Київської області чоловік побив сусідку Валентину Буяло та її сина, бо вони закликали його розмовляти українською мовою

Про це повідомила адвокатка постраждалої Катерина Українцева, передає RegioNews.

"Жінка, яка спілкується українською, яка втратила у 2016 році свого чоловіка в російсько-українській війні, звернулася до російськомовного з нормальним проханням: "Пора би вже переходити на українську, бо війна з ерефією вже 11-й рік триває…". Сусіди порозумілися і більше до питання мови не поверталися. Зустрічалися у підʼїзді, віталися, їздили разом ліфтом. Більш ніж через місяць цей сусід прийшов до жінки у квартиру з брусом в руках, і побив трьох членів родини зі словами: "Вам не нравится как я разговаріваю?"", – адвокатка пригадала як сталося побиття.

Катерина Українцева зауважила, що наразі ведеться досудове розслідування щодо побиття сім'ї. Правоохоронці, за її словами, провели декілька важливих слідчих дій.

Адвокатка також додала, що стан кожного з членів родини різний, найважчий у матері.

Валентина Буяло внаслідок побиття сусідом отримала черепно-мозкову травму, струс мозку. Брусом сусід ударив і неповнолітнього сина, який "кинувся на захист". Дитина теж зазнала травм.

Нагадаємо, раніше міський голова Івано-Франківська заявив, що у місті стало більше чути російську мову. Тож він анонсував появу у місті мовних інспекторів.