Допомагала ухилянтам: у лікарки в Житомирі вилучили понад 4 млн грн

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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призивного віку впродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.

Правоохоронці провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу, яка заробила на "ухилянтах" майже 6 млн доларів, взяли під варту.