Вибух в пʼятиповерхівці на Київщині: кількість загиблих збільшилась

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Кількість загиблих внаслідок вибуху в Білій Церкві Київської області збільшилась до двох

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.

"Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до двох. На третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла", – йдеться у повідомленні.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.

Нагадаємо, у Білій Церкві 30 березня у п’ятиповерховому будинку на пров. Грузинський вибухнула квартира на третьому поверсі. Постраждали три людини, , у тому числі 8-річна дитина. З-під завалів на другому поверсі деблокували тіло загиблої жінки.