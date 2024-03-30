На Київщині вибухнула квартира в п'ятиповерхівці: обвалилися три поверхи, є загибла
Подія сталася у Білій Церкві у суботу, 30 березня. У п’ятиповерховому будинку на пров. Грузинський вибухнула квартира на третьому поверсі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.
По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок вибуху:
- зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково;
- горить квартира на 3-му та 4-му поверхах.
Також сталася руйнація залізобетонного перекриття з 2-го по 5-й поверх з послідуючим загоранням. Рятувальники ліквідували пожежу.
Під час робіт надзвичайники врятували трьох людей, у тому числі 8-річну дитину, яку госпіталізували до лікарні. З-під завалів на другому поверсі деблокували тіло загиблої жінки.
Роботи тривають. Існує загроза руйнування конструкцій.
На місці працюють всі відповідні служби, у тому числі психологи ДСНС.
Нагадаємо, раніше внаслідок пожежі на Київщині загинули жінка та дитина, ще дві дитини врятовані.