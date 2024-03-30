На Київщині вибухнула квартира в п'ятиповерхівці: обвалилися три поверхи, є загибла

фото: ДСНС

Подія сталася у Білій Церкві у суботу, 30 березня. У п’ятиповерховому будинку на пров. Грузинський вибухнула квартира на третьому поверсі

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.

По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок вибуху:

зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково;

горить квартира на 3-му та 4-му поверхах.

Також сталася руйнація залізобетонного перекриття з 2-го по 5-й поверх з послідуючим загоранням. Рятувальники ліквідували пожежу.

Під час робіт надзвичайники врятували трьох людей, у тому числі 8-річну дитину, яку госпіталізували до лікарні. З-під завалів на другому поверсі деблокували тіло загиблої жінки.

Роботи тривають. Існує загроза руйнування конструкцій.

На місці працюють всі відповідні служби, у тому числі психологи ДСНС.

Нагадаємо, раніше внаслідок пожежі на Київщині загинули жінка та дитина, ще дві дитини врятовані.