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11 листопада 2021, 18:41

Голову Гостомеля звинуватили в організації хабарів для чиновника Міноборони

11 листопада 2021, 18:41
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Фото: Київська міська прокуратура
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Гостомельському селищному голові Київської області повідомлено про підозру за фактом організації одержання неправомірної вигоди у розмірі 20 тис. доларів США службовою особою, яка займає відповідальне становище

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури передає RegioNews.

Згідно з матеріалами слідства, гостомельський селищний голова Київської області організував схему одержання начальником Центрального територіального управління капітального будівництва Міністерства оборони України неправомірної вигоди за підписання із суб’єктом господарювання договорів про будівництво.

Сума неправомірної вигоди становила 20 тис. доларів США.

"Йдеться про житлове будівництво на земельних ділянках, розташованих в смт. Гостомель Київської області, що перебувають у віданні Міноборони, у тому числі на території військового містечка", - уточнили в поліції.

14 вересня 2021 року у ході контролю за вчиненням злочину після одержання зазначених коштів чиновника Міноборони та посередника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Надалі у ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили організатора злочину, яким виявився гостомельський селищний голова.

У четвер, 11 листопада 2021 року, прокурором Київської міської прокуратури селищному голові вручено повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, в Одесі СБУ спіймала чиновників міськради на хабарі за видачу дозволів на розміщення тимчасових споруд на території міста.

Київська область прокуратура Міноборони хабар

 
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