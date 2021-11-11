Голову Гостомеля обвинили в организации взяток для чиновника Минобороны
Гостомельском поселковому голове Киевской области сообщено о подозрении по факту организации получения неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долларов США служебным лицом, которое занимает ответственное положение
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры передает RegioNews.
Согласно материалам следствия, гостомельский поселковый председатель Киевской области организовал схему получения начальником Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны Украины неправомерной выгоды за подписание с субъектом хозяйствования договоров о строительстве.
Сумма неправомерной выгоды составила 20 тыс. долларов США.
"Речь идет о жилищном строительстве на земельных участках, расположенных в пгт. Гостомель Киевской области, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка", - уточнили в полиции.
14 сентября 2021 года в ходе контроля за совершением преступления после получения указанных средств чиновника Минобороны и посредника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В дальнейшем в ходе проведения следственных действий правоохранители установили организатора преступления, которым оказался гостомельский поселковый голова.
В четверг, 11 ноября 2021 года, прокурором Киевской городской прокуратуры поселковому голове вручено сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Как сообщалось, в Одессе СБУ поймала чиновников горсовета на взятке за выдачу разрешений на размещение временных сооружений на территории города.