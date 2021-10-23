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23 жовтня 2021, 15:52 190

У Борисполі чоловік стріляв у водія вантажівки і пограбував магазин

23 жовтня 2021, 15:52 190
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Фото: сайт Національної поліції
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Під Києвом озброєний пістолетом чоловік пограбував продуктовий магазин і кілька разів вистрілив у водія вантажівки

Про це пише RegioNews, посилаючись на відділ комунікації поліції Київської області.

Інцидент стався близько полудня в Бориспільському районі Київської області. За даними правоохоронців, невідомий чоловік зайшов в магазин і погрожуючи продавниці пістолетом викрав харчові продукти і зник.

Також до поліції звернувся 33-річний водій вантажівки Isuzu. За його словами, чоловік розбив бічне скло автомобіля і кілька разів вистрілив у його бік.

Правоохоронці встановили прикмети озброєного чоловіка і менше ніж за годину затримали його. Ним виявився 30-річний житель села Глибоке.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. В результаті медичного огляду встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За даним фактом порушено дві кримінальні справи - за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Чоловікові загрожує від трьох до семи років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше поліцейські міста Балта на Одещині оголосили підозру у крадіжці велосипеда 49-річному чоловікові, який має шість судимостей за різноманітні злочини.

Київ

 
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