В Одесі рецидивіст попався на крадіжці велосипеда

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Поліцейські міста Балта на Одещині оголосили підозру у крадіжці велосипеда 49-річному чоловікові, який має шість судимостей за різноманітні злочини

Про це пише RegioNews з посилання на поліцію Одещини.

Поліцейським про крадіжку велосипеда з незачиненого службового приміщення на залізниці повідомила його власниця,

Опитавши місцевих жителів, правоохоронці розшукали велосипед і затримали підозрюваного.

"Фігурант нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відсидів десять років за пограбування і розбійний напад. Слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України(крадіжка), за якою передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років", - прокоментував т.в.о. начальника відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції Микола Євтодій.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині чоловік обікрав свого сусіда по палаті, поки тому робили операцію.