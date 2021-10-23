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23 октября 2021, 15:52 190

В Борисполе мужчина стрелял в водителя грузовика и ограбил магазин

23 октября 2021, 15:52 190
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Фото: сайт Национальной полиции
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Под Киевом вооруженный пистолетом мужчина ограбил продуктовый магазин и несколько раз выстрелил в водителя грузовика

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Инцидент произошел около полудня в Бориспольском районе Киевской области. По данным правоохранителей, неизвестный мужчина зашел в магазин и угрожая продавщице пистолетом похитил пищевые продукты и скрылся.

Также в полицию обратился 33-летний водитель грузовика Isuzu. По его словам, мужчина разбил боковое стекло автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону.

Правоохранители установили приметы вооруженного мужчины и меньше чем через час задержали его. Им оказался 30-летний житель села Глубокое.

В результате инцидента никто не пострадал. В результате медицинского освидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено два уголовных дела - по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Мужчине грозит от трех до семи лет тюремного заключения.

Напомним, ранее полицейские города Балта в Одесской области объявили подозрение в краже велосипеда 49-летнему мужчине, который имеет шесть судимостей за разнообразные преступления.

Киев

 
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