На Київщині невідомі здали на переробку 25 тисяч примірників Біблії

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У Броварах, що у Київській області, невідомі здали на перероблювання 25 тисяч примірників Біблії

Про це у Facebook написав місцевий підприємець, який спеціалізується на вторинній переробці сировини, Леонід Черепейнік, пише RegioNews.

Черепейнік згадав випадки, коли йому передавали на переробку 25 тисяч порножурналів та коли у роздільний збір потрапляли секс-іграшки.

Чоловік засмутився таким вчинком невідомих, заявивши, що його серце "не витримує". Він, мовляв, розуміє потребу деяких людей заробити, але засуджує рішення привезти на переробку мішок з Біблією.

Нагадаємо, нещодавно у Києві виявили підпільну майстерню, де виготовляли боєприпаси.