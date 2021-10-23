На Київщині невідомі здали на переробку 25 тисяч примірників Біблії
У Броварах, що у Київській області, невідомі здали на перероблювання 25 тисяч примірників Біблії
Про це у Facebook написав місцевий підприємець, який спеціалізується на вторинній переробці сировини, Леонід Черепейнік, пише RegioNews.
Черепейнік згадав випадки, коли йому передавали на переробку 25 тисяч порножурналів та коли у роздільний збір потрапляли секс-іграшки.
Чоловік засмутився таким вчинком невідомих, заявивши, що його серце "не витримує". Він, мовляв, розуміє потребу деяких людей заробити, але засуджує рішення привезти на переробку мішок з Біблією.
Нагадаємо, нещодавно у Києві виявили підпільну майстерню, де виготовляли боєприпаси.
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