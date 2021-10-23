На Киевщине неизвестные сдали на переработку 25 тысяч экземпляров Библии
В Броварах, что в Киевской области, неизвестные сдали на переработку 25 тысяч экземпляров Библии
Об этом в Facebook написал местный предприниматель, специализирующийся на вторичной переработке сырья, Леонид Черепейник, пишет RegioNews.
Черепейник вспомнил случаи, когда ему передавали на переработку 25 тысяч порножурналов и когда в раздельный сбор попадали секс-игрушки.
Мужчина расстроился таким поступком неизвестных, заявив, что его сердце "не выдерживает". Он, мол, понимает потребность некоторых людей заработать, но осуждает решение привезти на переработку мешок с Библией.
Напомним, недавно в Киеве обнаружили подпольную мастерскую, где изготавливали боеприпасы.
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