Під Києвом загинув підліток від удару струмом, коли перелазив через вагон

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В місті Фастові Київської області на залізничних коліях знайшли тіло 15-річного юнака

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліція Київської області.

Так, 22 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничних коліях станції Фастів лежить невідомий хлопець без ознак життя.

15-річний мешканець села Червоне Білоцерківського району отримав удар струмом, коли намагався перелізти через вантажний потяг", - встановили правоохоронці.

Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці події. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "Нещасний випадок").

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині 15-річний підліток потрапив на велосипеді під потяг. Від отриманих травм юнак загинув на місці.