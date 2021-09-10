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10 вересня 2021, 10:00 1023

На Харківщині 15-річний підліток потрапив на велосипеді під потяг

10 вересня 2021, 10:00 1023
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Фото: Нацполіція
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У Харківській області потяг сполученням "Основа - Люботин" збив на смерть 15-річного підлітка, який їхав на велосипеді

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Попередньо встановлено, що під час руху в напрямку Люботина потяг сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці.

Поліція встановлює обставини смертельного травмування неповнолітнього. Огляд місця події триває. За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що біля станції Тарасівка 15-річний хлопець в навушниках переходив колії у невстановленому місці та не звернув увагу на потяг, який наближався до станції. Він загинув під колесами електропотяга.

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