На Харківщині 15-річний підліток потрапив на велосипеді під потяг

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У Харківській області потяг сполученням "Основа - Люботин" збив на смерть 15-річного підлітка, який їхав на велосипеді

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Попередньо встановлено, що під час руху в напрямку Люботина потяг сполученням "Основа - Люботин" збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці.

Поліція встановлює обставини смертельного травмування неповнолітнього. Огляд місця події триває. За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що біля станції Тарасівка 15-річний хлопець в навушниках переходив колії у невстановленому місці та не звернув увагу на потяг, який наближався до станції. Він загинув під колесами електропотяга.