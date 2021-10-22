08:36  22 октября
В Украине новые рекорды инфицированных COVID-19 и умерших от него
11:18  22 октября
"Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице
08:05  22 октября
На Донбассе зафиксировали 4 наршения: российские оккупанты стреляли из запрещенных минометов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
22 октября 2021, 15:22 3

Под Киевом погиб подросток от удара током, когда перелезал через вагон

22 октября 2021, 15:22 3
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В городе Фастове Киевской области на железнодорожных путях нашли тело 15-летнего юноши

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиция Киевской области.

Так, 22 октября в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях станции Фастов лежит неизвестный парень без признаков жизни.

15-летний житель села Красное Белоцерковского района получил удар током, когда пытался перелезть через грузовой поезд", - установили правоохранители.

От полученных травм несовершеннолетний погиб на месте происшествия. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "Несчастный случай").

Напомним, недавно на Харьковщине 15-летний подросток попал на велосипеде под поезд. От полученных травм юноша погиб на месте.

дети поезд смерть полиция экспертиза

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram