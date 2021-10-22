Под Киевом погиб подросток от удара током, когда перелезал через вагон

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В городе Фастове Киевской области на железнодорожных путях нашли тело 15-летнего юноши

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиция Киевской области.

Так, 22 октября в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях станции Фастов лежит неизвестный парень без признаков жизни.

15-летний житель села Красное Белоцерковского района получил удар током, когда пытался перелезть через грузовой поезд", - установили правоохранители.

От полученных травм несовершеннолетний погиб на месте происшествия. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "Несчастный случай").

Напомним, недавно на Харьковщине 15-летний подросток попал на велосипеде под поезд. От полученных травм юноша погиб на месте.