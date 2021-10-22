Под Киевом погиб подросток от удара током, когда перелезал через вагон
В городе Фастове Киевской области на железнодорожных путях нашли тело 15-летнего юноши
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиция Киевской области.
Так, 22 октября в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях станции Фастов лежит неизвестный парень без признаков жизни.
15-летний житель села Красное Белоцерковского района получил удар током, когда пытался перелезть через грузовой поезд", - установили правоохранители.
От полученных травм несовершеннолетний погиб на месте происшествия. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "Несчастный случай").
Напомним, недавно на Харьковщине 15-летний подросток попал на велосипеде под поезд. От полученных травм юноша погиб на месте.