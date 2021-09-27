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27 вересня 2021, 14:12 36

У Києві через стрілянину на вулиці загинув чоловік

27 вересня 2021, 14:12 36
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Фото: Нацполіція
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У Києві на вулиці Овруцькій між двома перехожими виник конфлікт, у ході якого один з учасників вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

На спецлінію "102" від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Овруцькій стріляли в чоловіка. На місці правоохоронці виявили чоловіка з вогнепальним пораненням грудної клітини.

Слідчі з’ясували, що на вулиці між двома перехожими виник конфлікт. У результаті один з учасників вистрілив в опонента, ймовірно, з травматичної зброї. Потерпілий, 1977 року народження, від отриманого вогнепального поранення в груди помер на місці.

Порушником виявився місцевий мешканець, 1998 року народження, якого затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зброю та набої вилучено та направлено на експертне дослідження.

Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства. Йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах на вулиці сталася стрілянина, було поранено людину.

стрілянина конфлікт розслідування Нацполіція Київ смерть

 
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