Під Києвом палала багатоповерхівка: чоловік підпалив двері квартири та ледве не згорів сам
На Київщині у місті Вишневому сталася пожежа у багатоповерховому будинку, в результаті якої довелось евакуювати всіх мешканців будинку
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Київської області у Facebook.
Правоохоронці зазначають, що пожежа сталася внаслідок конфлікту 54-річного чоловіка із колишньою дружиною - чоловік підпалив вхідні двері квартири.
Поліцейські відправили на місце події групу реагування патрульної поліції, слідчо-оперативну групу, рятувальників та швидку медичну допомогу.
Мешканців багатоповерхівки довелося евакуювати на час ліквідації пожежі. Однак один чоловік постраждав від пожежі.
Від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець загоряння. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками", - йдеться в повідомленні поліції.
Наразі слідчі встановлюють всі обставини події та перевіряють версію про самопідпал.
Нагадаємо, раніше в Києві сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці: загинула жінка.