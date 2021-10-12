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12 октября 2021, 08:44 495

Под Киевом горела многоэтажка: мужчина поджег дверь квартиры и чуть не сгорел сам

12 октября 2021, 08:44 495
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Фото: из открытых источников
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На Киевщине в городе Вишневом произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которого пришлось эвакуировать всех жильцов дома 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киевской области в Facebook.

Правоохранители отмечают, что пожар произошел в результате конфликта 54-летнего мужчины с бывшей женой, мужчина поджег входную дверь квартиры.

Полицейские отправили на место происшествия группу реагирования патрульной полиции, следственно-оперативную группу, спасателей и скорую медицинскую помощь.

Жильцов многоэтажки пришлось эвакуировать на время ликвидации пожара. Однако один человек пострадал от пожара.

От огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют версию о поджоге.

Напомним, ранее в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: погибла женщина.

пожар полиция эвакуация Дом конфликт ГСЧС

 
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