Под Киевом горела многоэтажка: мужчина поджег дверь квартиры и чуть не сгорел сам
На Киевщине в городе Вишневом произошел пожар в многоэтажном доме, в результате которого пришлось эвакуировать всех жильцов дома
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киевской области в Facebook.
Правоохранители отмечают, что пожар произошел в результате конфликта 54-летнего мужчины с бывшей женой, мужчина поджег входную дверь квартиры.
Полицейские отправили на место происшествия группу реагирования патрульной полиции, следственно-оперативную группу, спасателей и скорую медицинскую помощь.
Жильцов многоэтажки пришлось эвакуировать на время ликвидации пожара. Однако один человек пострадал от пожара.
От огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами", - говорится в сообщении полиции.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют версию о поджоге.
Напомним, ранее в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке: погибла женщина.