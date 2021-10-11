На Київщині комбайн врізався в потяг

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Укрзалізниця
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На залізничному переїзді на дільниці Фастів-Житомир сталася ДТП

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм "Укрзалізниці"

"За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту(комбайну-ред.) проігнорував правила дорожнього руху й виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд №141 Бахмут — Львів", - зазначається у повідомленні.

Внаслідок зіткнення пошкоджений локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Водій комбайну відмовився від шпиталізації.

Пасажири з вагонів, у яких було розбито вікна, пересаджені на інші місця в поїзді.

На місці працює поліція, і через слідчі дії поїзд затримується на 2 години. Затримок інших рейсів наразі немає.

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