На Київщині комбайн врізався в потяг

Укрзалізниця

На залізничному переїзді на дільниці Фастів-Житомир сталася ДТП

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм "Укрзалізниці"

"За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту(комбайну-ред.) проігнорував правила дорожнього руху й виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд №141 Бахмут — Львів", - зазначається у повідомленні.

Внаслідок зіткнення пошкоджений локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Водій комбайну відмовився від шпиталізації.

Пасажири з вагонів, у яких було розбито вікна, пересаджені на інші місця в поїзді.

На місці працює поліція, і через слідчі дії поїзд затримується на 2 години. Затримок інших рейсів наразі немає.