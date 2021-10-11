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11 октября 2021, 18:00 7

На Киевщине комбайн врезался в поезд

11 октября 2021, 18:00 7
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Укрзализныця
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На железнодорожном переезде на участке Фастов-Житомир произошло ДТП

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм "Укрзализныци"

"По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта(комбайна-ред.) проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирский поезд №141 Бахмут — Львов", - отмечается в сообщении.

В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.

Пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, пересажены на другие места в поезде.

На месте работает полиция, и из-за следственных действий поезд задерживается на 2 часа. Задержек других рейсов пока нет.

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