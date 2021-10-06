В аеропорту "Бориспіль" зняли заборону на куріння

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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" всі кімнати для куріння поновили свою роботу

Через карантин були закриті всі кімнати для куріння в аеропорту. Влітку багато мандрівників нарікали на заборону куріння на території летовищі. Заборонялися навіть електронні сигарети. Курці нарікали на марність цієї заборони, мовляв, у багатьох аеропортах інших стан, таких жорстких заходів не вживали, пише RegioNews з посиланням на Сьогодні

Нині, як повідомили в пресслужбі аеропорту "Бориспіль", все кімнати для куріння відновили свою роботу. Курці можуть ними скористатися.

Нагадаємо, що за даними МОЗ 11 регіонів України відповідають за епідемічними критеріями "помаранчевій" зоні карантину.