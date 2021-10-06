В аэропорту "Борисполь" сняли запрет на курение

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В международном аэропорту "Борисполь" все комнаты для курения возобновили свою работу

В связи с карантином были закрыты все комнаты для курения в аэропорту. Летом многие путешественники сетовали на запрет курения на территории аэропорта. Запрещались даже электронные сигареты. Курильщики сетовали на бесполезность этого запрета, мол, во многих аэропортах других состояние, таких жестких мер не принимали, пишет RegioNews со ссылкой на Сегодня

Сейчас, как сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь", все комнаты для курения возобновили свою работу. Курильщики могут ими воспользоваться.

Напомним, что по данным Минздрава 11 регионов Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина