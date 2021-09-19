Під Києвом після вакцинації помер студент зі Львівщини

Фото: з відкритих джерел

У Київській області після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент зі Львівщини Володимир Сало. Він навчався на 3 курсі Українського гуманітарного інституту

Як передає RegioNews, про це повідомили на сайті інституту.

"Попередня довідка про причину смерті вказує "Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність". Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень", - йдеться у повідомленні.

В інституті зазначають, що в понеділок, 13 вересня, студент о 14:30 отримав щеплення від коронавірусу, до вечора почував себе добре, але пізніше піднялася температура та о 20:15 почалися судоми.

"О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Швидка реанімувала Вову годину", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що хлопець народився у селі Добросин Львівської області та був п'ятою дитиною у родині.

Як повідомлялося, раніше на Буковині чоловік знепритомнів після вакцинації від COVID-19. У Чернівецькій області після вакцинації проти коронавірусу знепритомнів 51-річний чоловік.

Нагадаємо, 3 липня на Вінниччині помер чоловік, який вакцинувався Pfizer. Через чотири години після вакцинації проти коронавірусу препаратом від компанії Pfizer помер 47-річний мешканець Вінницької області.