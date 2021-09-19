Под Киевом после вакцинации умер студент из Львовщины

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В Киевской области после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент из Львовщины Владимир Сало. Он учился на 3 курсе Украинского гуманитарного института

Как передает RegioNews, об этом сообщили на сайте института.

"Предварительная справка о причине смерти указывает "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность". Окончательная причина будет известна лишь через месяц после завершения медицинских исследований", - говорится в сообщении.

В институте отмечают, что в понедельник, 13 сентября, студент в 14:30 получил прививку от коронавируса, к вечеру чувствовал себя хорошо, но позже поднялась температура, и в 20:15 начались судороги.

"В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Скорая реанимировала Вову час", - говорится в сообщении.

Сообщается, что парень родился в селе Добросин Львовской области и был пятым ребенком в семье.

Как сообщалось, ранее на Буковине мужчина потерял сознание после вакцинации от COVID-19. В Черновицкой области после вакцинации против коронавируса потерял сознание 51-летний мужчина.

Напомним, 3 июля в Винницкой области умер мужчина, который вакцинировался Pfizer. Через четыре часа после вакцинации против коронавируса препаратом от компании Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области.