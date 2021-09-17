В аеропорту "Бориспіль" закривають пункт COVID-вакцинації

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У столичному аеропорту "Бориспіль" вже з 18 вересня припинить роботу пункт вакцинації від коронавірусу

Про це пише RegioNews посиланням на пресслужбу аеропорту.

"З 18-го вересня в аеропорту "Бориспіль" припинить свою роботу пункт вакцинації від COVID - 19", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що найближчий пункт щеплення до аеропорту розміщений в місті Бориспіль за адресою вул.Київський шлях, 71.

Також в аеропорту додали, що за період роботи з 9 серпня по 16 вересня в пункті вакцинації зробили щеплення 2173 людини.

Нагадаємо, що вже понад шість мільйонів українців зробили хоча б одне COVID-щеплення.