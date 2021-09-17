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17 сентября 2021, 16:58 490

В аэропорту "Борисполь" закрывают пункт COVID-вакцинации

17 сентября 2021, 16:58 490
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Фото из открытых источников
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В столичном аэропорту "Борисполь" уже с 18 сентября прекратит работу пункт вакцинации от коронавируса

Об этом пишет RegioNews ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"С 18-го сентября в аэропорту "Борисполь" прекратит свою работу пункт вакцинации от COVID - 19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ближайший пункт прививок в аэропорт размещен в городе Борисполь по адресу ул. Киевский шлях, 71.

Также в аэропорту добавили, что за период работы с 9 августа по 16 сентября в пункте вакцинации сделали прививку 2173 человека.

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