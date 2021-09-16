На Київщині жінка на переході збила двох дітей
У Бучі, що на Київщині, водійка Chevrolet на пішохідному переході збила двох дітей
Про це пише RegioNews з посиланням на "Вартові Еспресо".
Поліцією встановлено, що 35-річна водійка автомобіля марки Chevrolet керуючи транспортним засобом на пішохідному переході не пропустила пішоходів та здійснила наїзд на двох неповнолітніх громадян, у результаті чого діти отримали тілесні ушкодження.
Діти нині перебувають у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, днями на Житомирщині автівка на смерть переїхала хлопця, який лежав на дорозі.
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