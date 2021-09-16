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16 сентября 2021, 10:33 1

На Киевщине женщина на переходе сбила двоих детей

16 сентября 2021, 10:33 1
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В Буче Киевской области водитель Chevrolet на пешеходном переходе сбил двух детей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Полицией установлено, что 35-летняя водитель автомобиля марки Chevrolet управляя транспортным средством на пешеходном переходе не пропустила пешеходов и совершила наезд на двух несовершеннолетних граждан, в результате чего дети получили телесные повреждения.

Дети сейчас находятся в больнице. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, на днях на Житомирщине машина насмерть переехала парня, который лежал на дороге.

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