На Киевщине женщина на переходе сбила двоих детей

В Буче Киевской области водитель Chevrolet на пешеходном переходе сбил двух детей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Полицией установлено, что 35-летняя водитель автомобиля марки Chevrolet управляя транспортным средством на пешеходном переходе не пропустила пешеходов и совершила наезд на двух несовершеннолетних граждан, в результате чего дети получили телесные повреждения.

Дети сейчас находятся в больнице. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, на днях на Житомирщине машина насмерть переехала парня, который лежал на дороге.