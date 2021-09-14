На Киевщине ликвидировали международный канал контрабанды стероидов

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Сотрудники Службы безопасности Украины остановили деятельность группировки, в состав которой входили жители Одесской и Киевской областей

Об этом сообщает REgioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, дельцы наладили канал контрабандного перемещения анаболических стероидов из Молдовы в Украину. Границу с Молдовой контрабандный "товар" пересекал под видом частного багажа в регулярных рейсовых автобусах, следующих в Одессу. Там его встречали дельцы, чтобы разместить на транзитном складе в Одессе. А дальше почтовыми сервисами его отправляли в Васильков, где находился основной склад.

По данным следствия, основными клиентами были граждане США и стран ЕС. Для этого был создан специализированный сайт, где предлагали "продукцию".

В США и большинстве стран ЕС анаболические стероиды приравниваются к наркотическим и психотропным веществам и купить их легально невозможно. Поэтому "клиенты" платили за них немалые деньги", - говорится в сообщении.

Посылки с "товаром" отправляли через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания.

Организатора сделки задержали с поличным в Василькове сразу после получения им очередной посылки с сильнодействующими препаратами из Одессы. Ему уже сообщено о подозрении.

В рамках следствия проведено 11 одновременных обысков по местам проживания и работы участников схемы и по адресам складов в Одессе, Киеве и Василькове.

Напомним, ранее в Кропивницком силовики ликвидировали деятельность наркосиндиката.