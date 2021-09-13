У дитячому таборі на Київщині помер 12-річний хлопчик

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В Оболонському районі Києва на території мікрорайону Пуща-Водиця в дитячому таборі "Артек" помер 12-річний хлопчик

Про це пише RegioNews з посиланням на pulse.kr.ua.

Хлопчика звуть Павло Теровець, він з міста Кропивницький.

У дитини погіршився стан здоров'я, і в четвер, 9 вересня, його відправили в медцентр. У неділю, 12 числа, дитину перевели в реанімацію, а пізніше вона померла. Причина смерті поки невідома.

Батько хлопчика - Ігор Теровець, 12 числа на своїй сторінці в Facebook написав, що його син помер.

"...поки з невідомих причин помер мій синок Павло!!!"- поділився він.

Сьогодні поки з невідомих причин помер мій синок Павло !!! Posted by Ігор Теровець on Sunday, September 12, 2021

Чоловік сам виховував дитину. Журналісти дізналися, що батько хлопчика – людина з інвалідністю.

Нагадаємо, днями дві дівчинки померли на Вінниччині від отруєння невідомою речовиною.