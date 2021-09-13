В детском лагере на Киевщине умер 12-летний мальчик
В Оболонском районе Киева на территории микрорайона Пуща-Водица в детском лагере "Артек" умер 12-летний мальчик
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на pulse.kr.ua.
Мальника зовут Павел Теровец, он из города Кропивницкий.
У ребенка ухудшилось состояние здоровья, и в четверг, 9 сентября, его отправили в медцентр. В воскресенье, 12 числа, ребенка перевели в реанимацию, а позже он скончался. Причина смерти пока неизвестна.
Отец мальчика – Игорь Теровец, 12 числа на своей странице в Facebook написал, что его сын умер.
"…пока по неизвестным причинам умер мой сынок Павел!!!" – поделился он.
Сегодня пока по неизвестным причинам умер мой сынок Павел !!!Posted by Игорь Теровец on Sunday, September 12, 2021
Мужчина сам воспитывал ребенка. Журналисты узнали, что отец мальчика – человек с инвалидностью.
Напомним, на днях две девочки умерли в Винницкой области от отравления неизвестным веществом.