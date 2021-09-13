В детском лагере на Киевщине умер 12-летний мальчик

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В Оболонском районе Киева на территории микрорайона Пуща-Водица в детском лагере "Артек" умер 12-летний мальчик

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на pulse.kr.ua.

Мальника зовут Павел Теровец, он из города Кропивницкий.

У ребенка ухудшилось состояние здоровья, и в четверг, 9 сентября, его отправили в медцентр. В воскресенье, 12 числа, ребенка перевели в реанимацию, а позже он скончался. Причина смерти пока неизвестна.

Отец мальчика – Игорь Теровец, 12 числа на своей странице в Facebook написал, что его сын умер.

"…пока по неизвестным причинам умер мой сынок Павел!!!" – поделился он.

Сегодня пока по неизвестным причинам умер мой сынок Павел !!! Posted by Игорь Теровец on Sunday, September 12, 2021

Мужчина сам воспитывал ребенка. Журналисты узнали, что отец мальчика – человек с инвалидностью.

Напомним, на днях две девочки умерли в Винницкой области от отравления неизвестным веществом.