На Київщині сталася стрілянина поблизу магазину: є постраждалий
Під Білою Церквою, що у Київській області поруч з продовольчим магазином сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав чоловік. Наразі поліція розшукує стрілка
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
Зазначається, що інцидент трапився поруч із магазином, що розташований у селі Сорокотяги.
Очевидці події запевняють, що внаслідок конфлікту між двома чоловіками, один із них здійснив чотири постріли в бік іншого.
Правопорушник з місця злочину зник. Нині поліція здійснює заходи щодо розшуку стрілка", - повідомляють у пресслужбі.
Потерпілого госпіталізували до Білоцерківської лікарні.
Нагадаємо, 7 вересня в одному з супермаркетів Дніпра покупець почав стріляти в іншого за відмову надіти маску.
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