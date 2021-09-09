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09 вересня 2021, 08:26 6

На Київщині сталася стрілянина поблизу магазину: є постраждалий

09 вересня 2021, 08:26 6
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Фото: Facebook
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Під Білою Церквою, що у Київській області поруч з продовольчим магазином сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав чоловік. Наразі поліція розшукує стрілка

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Зазначається, що інцидент трапився поруч із магазином, що розташований у селі Сорокотяги.

Очевидці події запевняють, що внаслідок конфлікту між двома чоловіками, один із них здійснив чотири постріли в бік іншого.

Правопорушник з місця злочину зник. Нині поліція здійснює заходи щодо розшуку стрілка", - повідомляють у пресслужбі.

Потерпілого госпіталізували до Білоцерківської лікарні.

Нагадаємо, 7 вересня в одному з супермаркетів Дніпра покупець почав стріляти в іншого за відмову надіти маску.

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