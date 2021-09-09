На Киевщине произошла стрельба вблизи магазина: есть пострадавший

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Под Белой Церковью в Киевской области рядом с продовольственным магазином произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина. Сейчас полиция разыскивает стрелка

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Отмечается, что инцидент произошел рядом с магазином, который расположен в селе Сорокотяги.

Очевидцы происшествия уверяют, что в результате конфликта между двумя мужчинами, один из них совершил четыре выстрела в сторону другого.

Правонарушитель с места преступления скрылся. В настоящее время полиция осуществляет мероприятия по розыску стрелка", - сообщают в прессслужбе.

Пострадавшего госпитализировали в Белоцерковскую больницу.

Напомним, 7 сентября в одном из супермаркетов Днепра покупатель начал стрелять в другого за отказ надеть маску.