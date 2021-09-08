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08 вересня 2021, 10:00 74

У магазині Дніпра відвідувач почав стріляти у іншого за відмову надіти маску

08 вересня 2021, 10:00 74
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Фото: Рixabay
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В одному з супермаркетів Дніпра покупець почав стріляти в іншого за відмову надіти маску

Як пише RegioNews з посиланням на "Інформатор", суперечка між покупцями почалася 7 вересня, приблизно о 20:30, в супермаркеті на Тверській вулиці.

Один з них вимагав, щоб інший надів маску. Однак другий покупець рішуче відмовлявся. Чоловіки продовжили свою розмову на вулиці.

Вже там перший покупець дістав револьвер і вистрілив у другого. В результаті потерпілий отримав травму. Чоловік потрапив з револьвера йому в обличчя, під праве око.

Покупця, що стріляв, затримала поліція. При ньому, крім револьвера, знайшли електрошокер і газовий балончик.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі біля розважального закладу сталася стрілянина. Постраждали двоє людей.

Україна кримінал стрілянина кримінальна справа Дніпро

 
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