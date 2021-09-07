На Київщині горіла церква

Фото: ДСНС

У Київській області у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади вранці 7 вересня загорілася церква Івана Богослова

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Інформація про пожежу надійшла 7 вересня о 06:05. На місце було направлено рятувальників із двох частин у найближчих населених пунктах.

По прибуттю встановлено, що горить церква.

"Пожежу локалізовано о 06:35 та повністю ліквідовано о 08:10. Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині на складі горіло 10 тисяч шин.