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07 вересня 2021, 11:35 569

На Київщині горіла церква

07 вересня 2021, 11:35 569
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Фото: ДСНС
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У Київській області у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади вранці 7 вересня загорілася церква Івана Богослова

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Інформація про пожежу надійшла 7 вересня о 06:05. На місце було направлено рятувальників із двох частин у найближчих населених пунктах.

По прибуттю встановлено, що горить церква.

"Пожежу локалізовано о 06:35 та повністю ліквідовано о 08:10. Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині на складі горіло 10 тисяч шин.

Україна Київ пожежа церква область

 
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