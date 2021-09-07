На Киевщине горела церковь

Фото: ГСЧС

В Киевской области в селе Брилевка Ставищенской территориальной общины утром 7 сентября загорелась церковь Иоанна Богослова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о пожаре поступила 7 сентября в 06: 05. На место были направлены спасатели из двух частей в ближайших населенных пунктах.

По прибытию установлено, что горит церковь.

"Пожар локализован в 06:35 и полностью ликвидирован в 08:10. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевщине на складе горело 10 тысяч шин.