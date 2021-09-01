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01 сентября 2021, 13:34 274

Более 120 полицейских обеспечивают охрану в "Борисполе" во время прилета хасидов

01 сентября 2021, 13:34 274
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Фото: Facebook
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В аэропорту "Борисполь" более 120 сотрудников полиции Киевской области обеспечивают охрану публичной безопасности и порядка во время прилета паломников-хасидов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

Полицейские проводят комплекс мероприятий по безопасности, чтобы израильтяне и граждане других иностранных государств отпраздновали иудейский Новый год в безопасности", - говорится в сообщении.

К обеспечению безопасности и порядка привлекли: полицейских Бориспольщины, Патрульную полицию Киевской области, полицию особого назначения, взрывотехников, полицию диалога и более 50 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что около 50 тысяч хасидов посетят в этом году Умань в рамках празднования еврейского Нового года Рош га-Шана.

порядок полиция аэропорт Умань хасид

 
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